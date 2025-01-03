Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için başvuru sürecini başlattı.

Başvuru süresi ve yöntemleri

Başvurular, 3 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 9 Ocak 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,

aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden,

adresinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden.

Sınav kılavuzu ve detaylar

2025-YÖKDİL/1 sınavına ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan sınav kılavuzunda bulunuyor. Adaylar, kılavuzu dikkatle inceleyerek başvuru sürecini tamamlayabilir.