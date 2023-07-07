Yükseköğretim Kurulu (YÖK), azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yeni bir karar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca alınan kararlar üniversitelere gönderildi. Buna göre; önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için sınav haklarından yararlanabilecek. Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, uygulama derslerinde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak. Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.