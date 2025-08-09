Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşüren YÖK kararına Danıştay’dan durdurma geldi. Yüksek mahkeme, baraj değişikliğinin sınav sonuçlarının ardından alınması nedeniyle uygulamayı iptal etti. Böylece 2025-YKS tercih sürecinde adaylar, 125 bin başarı sıralaması barajına göre tercih yapacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 30 Ocak 2025’te aldığı kararla hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine indirmiş, bu değişiklik 6 Şubat’ta yayımlanan YKS Kılavuzu’na da girmişti. Ancak Danıştay 8. Dairesi, bu kararın sınav sonuçları açıklandıktan sonra alındığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Alınan kararla birlikte, 2025-YKS’de hukuk fakültelerine yerleşmek isteyen adaylar için geçerli baraj yeniden 125 bin oldu. Tercih süresi 13 Ağustos’a kadar devam edeceği için adaylar tercihlerini bu sıralamaya göre yapabilecek. Önceden tercih yapan öğrenciler ise listelerini güncelleyebilecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının 2025-YKS’den itibaren geçerli olacağına dair hükmün yürütmesini durdurmuştur. Bu nedenle baraj, 125 bin olarak uygulanacaktır” dedi.

Özvar, ÖSYM sisteminde gerekli güncellemelerin sürdüğünü belirterek, “Güncel tercih sistemi gün içinde açılacak. Tercihini yapmış olan adaylar listelerini yeniden düzenleyebilecek. Adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme çalışmaları tamamlandığında, öğrenciler hukuk fakültesi tercihlerinde yeni baraj kuralına göre işlem yapabilecek. YÖK, kararın tüm adaylara hızlıca duyurulacağını ve tercih sürecinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.