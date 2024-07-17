Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, özellikle öğrencilerin eğitim sürecinde beklenmedik ücret artışları ile karşılaşmamaları gerektiğini vurguladı.

YÖK, Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından vakıf üniversitelerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerini belirlerken dikkat etmeleri gereken temel hususları kamuoyuyla paylaştı.

Özvar, öğrencilerin tercih döneminde en çok göz önünde bulundurdukları kriterlerden birinin öğrenim ücretleri olduğunu belirtti. Adayların kayıtlı oldukları kurumda sürpriz bir ücret değişikliği ile karşılaşmamalarının son derece haklı bir talep olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu’nun Belirlediği İlkeler

Yükseköğretim Kurulu’nun 10 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, vakıf üniversitelerinin ücret politikalarına ilişkin alınan kararlar şu şekildedir:

Yıllık Ücret Belirleme: Ücretler dönemsel değil, yıllık ve belirlenmiş bir miktar olarak tespit edilmelidir.



Şeffaf İlan: Ücretler, tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde ilan edilmelidir.

TÜFE Oranı: Öğrenim ücreti artışları, yalnızca Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanmalı ve bu güncellemeler resmi internet sitelerinden duyurulmalıdır.

Beklenmedik Ücret Talepleri: Kayıt döneminden sonra açıkça ilan edilmemiş ilave ücret talebinde bulunulmamalıdır.

TÜFE Dışında Değişiklik Yapılmamalı: İlan edilen ücretlerde TÜFE dışında hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerinin kazanç amacı gütmediklerini belirterek, bu doğrultuda alınacak kararların hem öğrenciler hem de eğitim kurumları açısından önemine dikkat çekti. Özvar, öğrencilerin eğitim süreçlerinde güven duymalarının gerekliliğini vurguladı.