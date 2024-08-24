2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kayıt yaptıramayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni bir hak tanıdı. 19 Ağustos'ta başlayan kayıt süreci kapsamında, herhangi bir sebepten dolayı üniversite kayıtlarını tamamlayamayan adaylar, 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında mazeretli kayıt başvurusunda bulunabilecekler. Bu hak, kayıt sürecini kaçıran öğrencilere ikinci bir şans veriyor.

Mazeretli kayıtlar, üniversitelere şahsen başvuru yapılarak gerçekleştirilecek ve 2 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Bu tarihten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek. YÖK tarafından yapılan açıklamada, mazeretli kayıt hakkının adayların eğitim süreçlerini aksatmamak adına önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

Ek yerleştirme süreci de başlayacak

Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci de önümüzdeki günlerde başlayacak. 2024 YKS’de herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, bu süreçte başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise YÖK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.