TBMM’ye sunulan yeni vergi paketi, eğitimden sağlığa, gayrimenkulden otomotive kadar birçok alanda değişiklik getiriyor. Düzenlemeler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de vakıf üniversitelerinin ücret artışları oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık bu artışlarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) söz sahibi olacak.

YÖK, vakıf üniversitelerinin ücretlerini belirleyecek

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik düzenlemelerin de yer aldığı pakette, vakıf üniversitelerinin ücret politikalarında köklü değişiklik yapıldı.

Düzenlemenin gerekçesinde, “Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. Ancak uygulamada ilan edilen ücretlerin bağlayıcılığı konusunda sorunlar yaşanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yeni maddeye göre:

“Hazırlık sınıfı ve birinci sınıf dışındaki öğrenim ücretleri, cari yılın haziran ayı ÜFE-TÜFE ortalaması dikkate alınarak YÖK’ün belirleyeceği esaslara göre belirlenecek.”

Bu düzenlemeyle birlikte vakıf üniversiteleri artık ücret artışlarını tek başına belirleyemeyecek. YÖK, fiyat belirleme sürecinde üst sınır koyma yetkisine sahip olacak.

Yeni vergi paketi neler getiriyor?

Kuyumcuya, galericiye ve emlakçıya “yetki belgesi harcı”

Yeni düzenlemeye göre:

Kuyumcular yıllık 30 bin TL,

Galericiler ve emlakçılar yıllık 20 bin TL yetki belgesi harcı ödeyecek.

Bu tutarlar büyükşehirlerde iki katı olarak uygulanacak ve her şube için ayrı ayrı ödenecek.

Sağlık kuruluşlarına ruhsat harcı

Muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarına da yıllık ruhsat ücreti getirildi:

Muayenehaneler: 20 bin TL

Özel poliklinikler: 30 bin TL

Tıp merkezleri: 50 bin TL

Ağız ve diş sağlığı merkezleri: 30–40 bin TL

Bu ücretler büyükşehirlerde %100 artırımlı tahsil edilecek.

Kira gelirlerinde istisna kalktı

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, konut kira gelirlerine uygulanan 47 bin TL’lik istisna kaldırılıyor.

Ancak emekli, dul, yetim ve malul aylığı alanlar istisnadan yararlanmaya devam edecek.

Ayrıca, krediyle alınan konutlardan elde edilen kira gelirlerinde artık kredi faizi gider olarak düşülemeyecek.

Araç satışlarına noter harcı geliyor

Yeni düzenlemeye göre, araç satışlarında noterler tarafından satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak.

Asgari tutar 1.000 TL olacak.

Böylece, ikinci el araç devirlerinde mevcut harç istisnası kaldırılıyor.

UEFA organizasyonlarına vergi muafiyeti

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı:

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali

2027 UEFA Konferans Ligi Finali

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları, KDV ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Bu muafiyet UEFA ve Türkiye’de merkezi olmayan takımlar için geçerli olacak.

Ekonomi ve eğitimde yeni dönem

Yeni düzenlemeler, hem yükseköğretim sisteminde şeffaflık hem de vergi tabanının genişletilmesi amacı taşıyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde öğrencilerden alınan ücretlerde yaşanan belirsizliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.