Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve 168 ülkede 4 bine yakın öğrencisi olduğu belirtilen kurumun sahte olduğunu açıkladı.

YÖK'ten açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde medyada yer alan 'Hayali Üniversite' haberleri üzerine açıklama yaptı. YÖK'ün yaklaşık bir yıl önce bu konuda suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Medya tarafından 'Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen kurumun gerçek olmadığına dair iddiaların yer aldığına dikkat çekildi.

YÖK, önemli uyarılarda bulundu

YÖK açıklamasında, yurtdışında eğitim almak isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaçları olmadığını vurguladı. Ancak, yurtdışında eğitim almayı düşünenlerin YÖK'ün tanıdığı üniversiteleri kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

YÖK, yurtdışında eğitim almak isteyenlerin mağdur olmamaları için tanınan yükseköğretim kurumlarını kontrol etmeleri gerektiğini ve bu konuda detaylı bilgilerin https://denklik.yok.gov.tr internet sitesinde bulunduğunu duyurdu.

Kurum, vatandaşların tanınan yükseköğretim kurumları listesine e-Devlet sorgulamaları veya doğrudan başvurularla ulaşabileceklerini belirtti.

"BİLGİLENDİRMELER TİTİZLİKLE YAPILMAKTA"

YÖK'ün denklik birimi web sayfasında, kayıt dönemlerinden önce yurtdışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamaların yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık 1 yıl önce 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" ifadelerine yer verildi.