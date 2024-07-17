Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yol kenarına tuzaklanmış 80 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımlı el yapımı patlayıcı (EYP) jandarma tarafından imha edildi.

16 Temmuz'da Hani ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu kapsamında, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ timleri tarafından kokuya duyarlı köpek Cebir ile yapılan aramalarda, asfalt yol kenarında EYP tespit edildi.

Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra 80 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımlı EYP imha edildi. Operasyon, bölgedeki potansiyel tehlikeyi önlemeye yönelik hızlı ve etkili bir müdahale olarak gerçekleştirildi.

Yetkililer, bölgede sivillerin ve güvenlik güçlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli olarak benzer operasyonlar düzenlediklerini belirtti. Patlayıcıların imha edilmesiyle potansiyel bir felaketin önüne geçildiği vurgulandı.