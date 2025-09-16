Olay, akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Ağaca asılı birini gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından ceset üzerinde detaylı inceleme yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bedeni Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.