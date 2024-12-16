Edremit Belediyesi 2025 yılı için hedef olarak 500 bin metrekare yol düzenlemesi yapmayı planlıyor. Başkan Mehmet Ertaş’ın liderliğinde devam eden yol ve altyapı çalışmaları, ilçenin dört bir yanında büyük bir değişim sağlıyor.

Hedef 500 bin metrekare: 2025’e kadar çalışmalar sürüyor

Edremit’te alt ve üstyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı bir yol seferberliği başlatıldı. 2025 yılı hedefleri kapsamında toplamda 500 bin metrekarelik yol düzenlemesi yapılması planlanıyor. Edremit Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atarak yolları ve altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.