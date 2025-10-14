Kocaeli Körfez’de yol verme tartışması kavgaya dönüştü, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tabancayla ayağından vuruldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Kocaeli Körfez ilçesinde trafikte seyir halinde olan E.K. (60) ile Y.K. (16) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olay sırasında E.K.’nın yakınları da kavgaya karıştı. Arbede sırasında A.G. isimli kişi tabanca ile 3 kez ateş etti, mermilerden biri Y.K.’nın ayağına isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışan S.Ç. isimli esnaf da darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Yaralanan Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavga sırasında bir işyerinin camı kırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişiler ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.