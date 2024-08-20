Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları ulaşımda aksamalara neden olabilir. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları ve dikkatli olmaları bekleniyor.

Anadolu Otoyolu’nda Çalışmalar Sürüyor

Anadolu Otoyolu’nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında, İstanbul istikametinde tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilip, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecekler.

Mekece-Pamukova-Sakarya Yolunda Asfalt Çalışması

Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nda Bakım Çalışmaları

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolu’nda Onarım Çalışmaları

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Ahlat Yolunda Köprü Yapım Çalışması

Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü olarak devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt Yolunda Sathi Kaplama

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda Asfalt Yenileme

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Üstyapı Yenileme

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Erzurum-Tekman Yolunda Heyelan Önleme

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Güzeloluk Yolunda Yapım Çalışması

Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.