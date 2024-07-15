Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Polatlı-Yunak yolunun 3-5. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) arasındaki üstyapı yapım onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Polatlı-Yunak istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak devam ediyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında, köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muradiye-Çaldıran yolunun 38-43. kilometrelerinde BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.