Olay, Erzin ilçesinde meydana geldi. Minibüs şoförü Şefik Vural, saat 16.00'da Erzin-Adana seferine çıkmak üzereyken aracına son anda binen bir yolcudan ücretini istedi. Yolcu, "al lan" diyerek parayı uzattı. Bu cevaba sinirlenen Vural, "hayırdır" diyerek tepki gösterdi ve yolcu H.T.'nin küfürlerine maruz kaldı. Duruma kızan H.T., Vural'a saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma sırasında Vural'ın kulağı koparken, meslektaşları yardıma koştu ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kavga sırasında şoförün cebinden düşen parayı alan H.T., güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da hastaneye giden Vural, sürenin geçtiği için kulağının dikilemediğini, 10 gün sonra yeniden ameliyat olacağını belirtti.

Olayı gerçekleştiren H.T.'nin birkaç gün önce başka bir vatandaşı da yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

"Adalet istiyorum"

Minibüs şoförü Şefik Vural, "Adana'ya saat 4'te seferim vardı. 5 dakika kala arabayı çalıştırdım, hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım ve Adana'ya gideceğini söyleyerek bindi. Ücreti sorduğumda ‘al lan’ diyerek parayı verdi. Ben de ‘hayırdır’ deyince küfür etti. Boş bulunduğum anda çok hızlı bir şekilde yumruk attı. Üzerime çullandı, vücudumun 8-9 yerinden ısırdı ve yumrukladı. Kulağımı ısırarak kopardı. En sonunda arkadaşlarım geldi. Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu. Kameralarda kayıtlı, sonuna kadar davacıyım" dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.