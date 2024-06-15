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Kazanın ardından, çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler incelemeye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza da, iki araç sürücüsü ve minibüs teki sekiz yolcu yaralandı.

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