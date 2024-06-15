Kazada, iki araç sürücüsü ve minibüsteki sekiz yolcu yaralandı.
Kaza detayları
Zaman ve yer
- Kaza, saat 20.45 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 4'üncü ve 5'inci blok kavşağında gerçekleşti.
Araç bilgileri
- Minibüs: 16 M 10288 plakalı, sürücüsü Mustafa K.
- Otomobil: 16 BAD 816 plakalı, sürücüsü Arif D.
Kazanın nedeni
- İki aracın çarpışmasının etkisiyle savrulan minibüs, oto yedek parça dükkanına çarptı ve durdu. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün otomatik kapısı açılarak, bir yolcu yola savruldu.
Yaralılar ve müdahale
- Yaralılar: İki araç sürücüsü ve minibüste bulunan sekiz yolcu yaralandı.
- Sağlık Durumu: Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Müdahale: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Soruşturma
Kazanın ardından, çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler incelemeye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Editör: Emirhan Bol