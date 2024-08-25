Burdur’da Antalya-Isparta kara yolu üzerinde meydana gelen korkunç kazada, bir yolcu otobüsü şarampole devrildi ve 33 kişi yaralandı. Kaza, Burdur'un Bucak ilçesindeki Elsazı köyü mevkisinde gerçekleşti. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Otobüs şarampole devrildi

Vedat B. (56) yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolunun Burdur’a bağlı Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki diğer yolcular, otobüsteki yaralıların tahliyesine yardımcı oldu.

Şoförle birlikte 33 kişi yaralandı

Kazada otobüs şoförü Vedat B. ile birlikte toplam 33 kişi yaralandı. Yaralıların isimleri ve yaşları şu şekilde sıralandı: Ercan Ç. (45), Seyhan Ç. (41), Gamze S. (20), Nikolat L., Tatiana L., Yahya B. (19), Balgeyeva A., Avni D. (74), Ozan Y. (18), Yakup P. (23), Hatice D. (24), Selman B. (25), Hakan P. (21), Bayram B. (28), Halil T. (19), Alper D. (22), Nurcan A. (55), Halime A. (63), Ozan T. (44), Hasan Ü. (49), Tuğra D. (19), Yasin Ç. (8), Deniz Ç. (10), Toprak Ö. (33), Mustafa Ç. (37), Ramazan Ç. (25), Olga C., Rahime S. (54), İlayda D. (25), Ryta B., Eylül K. (23) ve Oleg A.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın hemen ardından, otobüs içerisindeki diğer yolcular yaralıların çıkarılmasına yardımcı oldu.