Nepal'in Tanahun bölgesinde meydana gelen trajik kazada, bir yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü ve ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi.

Press Trust of India'nın (PTI) Nepal medyasına dayandırdığı habere göre, Hindistan plakalı otobüs, Pokhara'dan başkent Katmandu'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu otobüs, Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşerek büyük bir kaza meydana getirdi.

Kazanın detayları

Yetkililer, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında otobüsten 14 kişinin sağ olarak çıkarıldığını ve en yakın hastanelere sevk edildiğini belirtti. Tanahun bölgesindeki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya, kazanın detaylarını doğrulayarak, kurtarılan yolcuların tedavi altına alındığını ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Haberin özeti

Olay: Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü.

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü. Ölü sayısı: İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan: 14 kişi hastanelere sevk edildi.

14 kişi hastanelere sevk edildi. Soruşturma: Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.