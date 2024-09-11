Kütahya’da, şehirlerarası yolcu otobüsünde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda önemli bir yakalama sağlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama çerçevesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu ve detaylı arama yapıldı.

Gözaltına alındı

Otobüs yolcularından N.F. isimli şahsın çantasında yapılan aramada, etrafı kahve ve biber karışımı bir madde ile sarılı olarak 210 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, Kütahya il merkezindeki uygulama noktasında gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.F., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, N.F.’yi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklayarak cezaevine gönderdi.