İstanbul Üsküdar’da, yolcu taşıyan tekne ile kuru yük gemisi çarpıştı. 12 kişi yaralandı, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadı.

Üsküdar’da yolcu teknesi ile gemi çarpıştı: 12 Yaralı

İstanbul Üsküdar’da, akşam saatlerinde bir yolcu teknesi ile Panama bayraklı bir kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucu 12 kişi yaralanırken, olayda can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadı. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde meydana geldi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, gemiler Boğaz trafik hattından çekildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcu teknesindeki bazı yolcular yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yaralılar hızla tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay sonrası hızlı tahlisiye botları ile müdahale yapıldığını duyurdu. Yaralılar, KAMİL SAYIN isimli yolcu teknesiyle Üsküdar İskelesi’ne yanaştırıldı ve tüm yolcular tahliye edildi. Olayda gemiye bağlı olarak çevre kirliliği veya can kaybı meydana gelmediği bildirildi.

Gemi boğaz trafiğinden çekildi

Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, ARTİVİN isimli geminin ise Büyükdere’ye intikal ettiği ve olayın ardından bölgedeki deniz trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenmezken, soruşturma devam ediyor.