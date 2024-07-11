Aydın'ın Köşk ilçesinde, kontrolsüz bir hemzemin geçitten geçmeye çalışan Nuri ve Cengiz Çınar adlı kuzenlere yolcu treni çarptı. Kaza sonucunda Nuri Çınar hayatını kaybederken, Cengiz Çınar ise yaralandı. İki makinist ise gözaltına alındı.

Makinistler gözaltına alındı

Olay, Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi yakınlarında saat 20.00 sularında meydana geldi. Denizli-İzmir seferini yapan 32717 numaralı yolcu treni, hemzemin geçitten dikkatsizce geçmeye çalışan kuzenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuri ve Cengiz Çınar metrelerce savruldu. Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve yapılan kontrolde Nuri Çınar'ın hayatını kaybettiği, Cengiz Çınar'ın ise hafif yaralandığı belirlendi. Yaralı Cengiz Çınar, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak 2 makinisti gözaltına aldı. Detaylı soruşturma devam ediyor.