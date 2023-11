İki büyük kent ve bir Büyükşehir Başkan adayı belli oldu uzun zaman önce. Ankara, İstanbul ve Aydın gibi üç kentin mevcut Belediye Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu döneminde adayımızdır diyerek belirlenmiş ama İzmir için nedense hiçbir ses çıkmamıştı Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yönetiminden.

Aradan bunca zaman geçti yeni CHP yönetimi de İzmir için adayını hala hiçbir kimseyi işaret etmedi. Anlaşılan o ki Sayın Özel geçmişte başvuru dahi yapmadan Belediye Başkanı ilan edilen Sayın Soyer’i bu kez temayül anket derken anlaşılan çıkmaz sokağa bırakacak.

Görünüşe göre Sayın Soyer’e yapılan anket ve temayül sonuçları gereği, değerli hizmetleri için teşekkür edilip yolcu edilecek.

Ayrıca Sayın Soyer bu kez adaylık için başvuracak mı bilemiyorum ama başvuruda bulunmazsa kanımca yeni yönetime gerçekten büyük bir koz verecek, teşekkür etmelerini kolaylaştıracak.

Bu arada güzide İzmir basınında birçok değerli dostumuz Sayın Soyer için kolları sıvamış durumda. Haksızlar diyemiyorum çünkü Sayın Soyer teşekkür edilip yolcu edilirse nelerden olacaklar nelerden bir bilebilseniz.

Gerçi bazıları için sorun değil hizmetlerini ‘kral öldü yaşasın yeni kral’ diyerek yeni Şehr-i Emin’e sunmakta vakit kaybetmezler. (Şehr’ül Emin)

Bugüne kadar geçen sürede CHP Genel Merkezinin suskunluğuna bakılınca yaşasın yeni kral demek için daha en azından on günümüz var.

Bu arada Soyer cenahı da boş durmuyor elbette.

Pabucun çok pahalı olduğunu onlarda gördüler.

Yandaşları bir yandan ona övgüler düzerken kendisi de yerel basında boy gösterdi geçen gün. Doğrusunu isterseniz acaba aynı kentte mi yaşıyoruz diye merak etmedim değil. Basit bir kaldırımı, basit bir merdiveni temiz bir şekilde yapmakta aciz kalan bir Belediye Başkanımı konuşan yoksa kente yaptığı yatırımlarla tüm Türkiye’nin gözbebeği yapan bir başkan mı?

İkincisi hiç değil çünkü; “İzmir büyük bir köy ne kaldırımı kaldırım ne yolu yol ne de garajı garaj “ diyen ittifak ortaklarından eski bir Milletvekilinin açıklamaları vardı birkaç zaman önce. ( Daha önce yazdım).

Şu merdiven hikayesi: Bizzat ben yaşadım ve sosyal medya üzerinden bildirdim Büyükşehir görevlilerine. İnanın böylesine rezil bir işçiliği görseniz gülersiniz öfkeden belki ama sonra neler söylersiniz bilmem. Merdivendeki rezil işçiliği bildirdiğim İZSU’dan ne yanıt geldi dersiniz?

Adresimi istemişler işlem yapmak için. ( Sanki benim evime tamirat yapacaklar)

Güler misiniz ağlar mısınız?

Belediyelerde tanıdığım dostlara ve bir Büyükşehir Meclis üyesine bildirdim herkes ileteceğine dair söz verdi ama sonuç olarak o rezillik hala orada ve ben her gün o basamaklara basarak oradan geçiyorum. Doğal olarak hiç de güzel şeyler söylemiyorum. Hani Sayın Soyer yatıp kalkıp liyakatten bahseden bir partinin Belediye Başkanı ya. ( Basın Sitesi Telekom Binası yanında merdiveni merak edenler için).

Niye anlattım bu basit hikayemi derseniz Sayın Soyer’in İzmir halkının büyük çoğunluğunun hala kendini desteklediğini söylemesinden dolayı inanın. Çünkü o rezilliği her gün gördükçe kentim adına utanıyorum bu belediye yönetiminden.

Bu arada Sayın Soyer daha önceki yüzde 58 oy oranının şu an 57 olduğunu söylemiş.

Güldüm; insan bu kadar kendini kandırabilir mi diye.

Sanırım Soyer sosyal medyada açık açık ‘Ben CHP …. Delegesiyim, Tunç Soyer aday gösterilirse asla oy vermeyeceğim’ diyen partililerini de görmüyor, ya da görmek istemiyor. Nedenini de merak ediyor mu ona da emin değilim.

İttifak deyince; çok ilginç bir laf etmiş Sayın Başkan o söyleşide. Demiş ki: “Ben de eğer başkanlık, adaylık kampanyası sürecini yaşayacak olursak, hep beraber göreceğiz, orda mümkün olan en yüksek oyu almak için kimlerle buluşmam gerekiyorsa, nasıl ittifaklar yapmam gerekiyorsa o ittifakları elbette yapmak isteyeceğim”.

Anlayacağınız Sayın Soyer daha şimdiden kimlerle ittifak yapacağını düşünmeye başlamış bile. Her ne kadar Genel Merkezden böyle bir açıklama olmasa da .

Gerçi Sayın Özel de “değerli” bir opera sanatçımızın elini öperek ittifak yolunu göstermiş ama neyse burada asıl sorulması gereken soru Sayın Soyer’in ittifak için neler teklif edeceği veya neler vereceği karşı tarafa?

Geçen yazımda Sayın Buğra Gökçe’nin adaylık için yola çıkacağını söylemiştim. Malumunuz buradan İstanbul’a giderken Sayın Soyer ile arası naneliydi. Bana öyle geliyor ki Sayın Gökçe İzmir’de adaylık için tüm gücüyle uğraşacak ve alacak. On gün daha var önümüzde.

Bekleyelim .