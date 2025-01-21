Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki genç kadın Nisa Akdere, iş yerine gittiği sırada Y.E.Y. isimli şahıs tarafından korkunç bir saldırıya uğradı.

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Görme durumu belirsiz

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunun farklı yerlerinde de yaralar olduğu tespit edildi. Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

Kendisinin hayatta kalsa da başka birinin bu kadar şanslı olmama ihtimali üzerinde konuşan Nisa Akdere, yaşadığı bu olay yüzünden sokağa çıkamaz hale geldiğini açıkladı. Akdere, "Şu an bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.