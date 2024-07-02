TÜSİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen “Yönetimde Kadınların Eşit Temsili için Paydaş Çalıştayı”na iş hayatında ve yönetimde kadın temsilini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten, çok geniş ve farklı etki alanları olan paydaş kuruluşlar katıldı.İSTANBUL (İGFA) - TÜSİAD, 13 Mart 2024 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı “Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için İş Dünyası Çağrısı” etkinliğinde, başta halka açık şirketler olmak üzere, tüm şirketleri, yönetim kurullarındaki kadın üye oranını 2 yıl içinde %25 ve 5 yıl içinde en az %33 oranına ulaştırmaya davet ederek, şirketlerin tüm yönetim kademelerindeki kadın oranlarını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.

Çağrının devamı olarak “Yönetimde Kadınların Eşit Temsili için Paydaş Çalıştayı” düzenlendi.

İlgili özel sektör temsil örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, belirlenen süre içerisinde iş dünyasının bu hedeflere erişmesini hızlandıracak bir yol haritası için öncelikli adımlar ve işbirliği alanları ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Yılmaz Yılmaz ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadın ve erkeklerin karar alma mekanizmalarında eşit temsiliyeti ve söz hakkı olduğunu, hem kurumların etkin yönetimi açısından, hem de toplumun daha adil işleyişi için vazgeçilmez önemde olduğuna dikkati çekerek, "Biz de üyelerimizden başlayarak iş dünyasını, yönetimde kadın temsilinin artırılması için harekete geçmeye davet ettik. Çağrımıza, başta üyelerimiz olmak üzere iş dünyasından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yönetimde kadın oranının artırılması konusunda iş dünyasının dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu konuyu işbirlikleriyle sürekli gündemde tutmaya da kararlıyız.” mesajı verdi.

Stratejik yönetim danışmanı, bağımsız YK üyesi ve yazar İdil Türkmenoğlu'nun moderasyonunda yürütülen çalıştayda, paydaş kuruluşlar da çözüm önerilerini ve kendi çalışmalarını paylaşırken; iş dünyasında etki alanını büyütmek için işbirliklerini güçlendirmeye ve TÜSİAD ile birlikte konunun takibini yapmaya devam edeceklerini bildirdiler.