Yönetmen Berkan Aktepe'nin ilk filmi olan "Çember", İzmir galasını Bornova Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi'nin katkılarıyla ve 1923 Sivil Toplum Dayanışma Platformu organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Sivil toplum kuruluşları bir araya geldi

Hatay Antakya'nın 6 Şubat felaketi öncesini konu alan film, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesine vesile oldu ve yaraların sarılmasına destek verdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gönüllüsü olduğu 1923 Sivil Toplum Dayanışma Platformu, Hatay Defne'de bir çocuk evi inşa etti ve işletimi için Yol Açık Yola Çık Derneği ile Hatay Psikologlar Derneği'ne devretti.

Destekçilere anlamlı teşekkür

1923 Defne Çocuk Evi projesi destekçilerine, çocukların sanat terapisi derslerinde yaptıkları taş boyamalarından hediye edilen taşlar ile teşekkür edildi. İlker Beyhan, 1923 Sivil Toplum Dayanışma Platformu'nun Hatay Yayladağı'nda su arıtma tesisi kurma projesini duyurdu. "Umut Suyu" adını verdikleri proje, Hatay Dayanışma Gönüllüleri ve Ayhan Kara Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Aktepe'den yeni film müjdesi

Berkan Aktepe, Antakya'yı sadece binalardan ibaret bir kent olarak görmeyip bir ruh olarak tanımladı ve filmi Antakya'ya bir mektup olarak nitelendirdi. Yeni film çalışmalarına başlayan Aktepe, yeni filmi için Hatay Samandağ'da çekeceğini ve Hatay'ın güzelliklerini sinema ile tanıtmaya devam edeceğini belirtti.