Yonhap'ın haberine göre, seul batı bölge mahkemesi, üst düzey görevliler hakkında yolsuzluk soruşturma ofisi (cio) ile emniyet genel müdürlüğü ve savunma bakanlığının ortak soruşturması kapsamında tutuklama talebini kabul etti. Mahkeme, "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada yoon için tutuklama emri verdi. Mahkeme ayrıca, soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onayladı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, devlet başkanı yoon'u 18, 25 ve 29 aralık'ta üç kez ifadeye çağırmış, ancak yoon'un çağrılara karşılık vermemesi üzerine tutuklanmasını talep etmişti. Yoon'un avukatları ise, cio'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savunarak, yasal girişimlerde bulunacaklarını bildirmişti.

Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkarılıyor.