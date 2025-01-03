Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un ihbar emrinin infazını askıya aldı. Yoon, görevdeyken usulsüzlük suçlamalarına maruz kaldığı ve bir süredir tutuklanması talep ediliyordu. Ancak Yüksek Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek, tutuklama emrinin infazını iptal etti.

Yoon'un suçları ve hukuki süreç

Mahkemenin bu kararı, ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Yoon'un, suçlamalarla ilgili delillerin gelişmesi ve diğer hukuki gerekçelerle mahkemenin üye olması bekleniyor. Güney Kore hükümeti, bu durumun hukuki sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor ve kararın yasal temeline dayandığını savunuyor.

Siyasi atmosferin gerilmesi

Güney Kore'deki siyasi atmosfer, Yoon'un görevden uzaklaştırılmasının ardından daha da gerilmiş durumda. Uzmanlar, sürecin devam ettiği dönemlerde ciddi bir siyasi çatlak yaratabileceğini belirtiyor

Yoon'un Savunması

Yoon'un avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve bu kararın ardından müvekkillerinin haklarını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.