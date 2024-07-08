Aydın'ın Karacasu ilçesinde yorgancılık yapan Ahmet Küçükkonuklar, yıllardır sürdürdüğü mesleğinde yastık yapımı için getirilen pamuklar arasında unutulmuş 80 bin TL değerinde altın buldu ve sahibine teslim etti.

Yorgancının altın keşfi

Karacasu'da 1974 yılından bu yana yorgancılık yapan Ahmet Küçükkonuklar ve yeğenleri, geçmişten gelen mesleklerini özenle sürdürmeye devam ediyor. Son olarak yastık yapımı için kendilerine getirilen pamukları işlerken, hallaç makinesinde atarken içlerinde mendile sarılmış, piyasa değeri 80 bin TL olan 2 adet altın buldular. Bu altınlar, yıllar önce unutulmuş ve sahibi tarafından aranılan değerli bir mirası temsil ediyordu.

Sahiplerine teslim edildi

Altınların bulunmasının ardından, Ahmet Küçükkonuklar ve yeğenleri altınları sahibi Selahattin İpbaş'a teslim etti. İpbaş, altınları yastıkları ile birlikte yıllar önce sakladığını hatırlamıyordu ve bu sürpriz karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Küçükkonuklar'ın bu dürüst ve emek dolu hareketi, Karacasu'da büyük takdir topladı ve yerel halk tarafından övgüyle karşılandı.

Yorgancının görüşleri

Ahmet Küçükkonuklar, bu olayı şu sözlerle anlattı: "Eskiden bankalar bu kadar olmadığı için annelerimiz, ninelerimiz birikimlerini yatak ve yastığın arasını açıp pamuğun arasına koyup tekrar dikerek saklıyorlardı. Bizim için sıradan bir iş haline geldi ama zaman zaman böyle sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Bizim için önemli olan helal kazanç ve dürüstlüktür. Hakkımız neyse onu alıp, evimize helal rızkımızı götürüyoruz."