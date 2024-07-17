Ankara'da uyuyan bir bebeğin yatağında bulunan yorgun mermi, faciadan kıl payı dönülen olayın sorumlusu olarak mahalle muhtarını işaret ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay, Kahramankazan'da meydana geldi. Arkadaşlarının organize ettiği doğum günü partisine katılan bir çift, gece duydukları silah sesi üzerine çatı katında uyuttukları 1 yaşındaki bebekleri E.A.'nın yanına gitti. Bebeğin yatağında mermi çekirdeği ve tavanda delik bulan çift, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bebeğin ailesi, mahalle muhtarının olayın yaşandığı sıralarda sosyal medya hesabında bir kına eğlencesinde havaya ateş açtığı videosunu gördü. Çift, kurşunun muhtarın silahından çıktığını iddia ederek muhtardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Mermi sosyal medyada paylaşıldı

Ailenin iddialarına göre, muhtarın sosyal medya hesabında paylaştığı video, kurşunun kaynağını açıkça ortaya koyuyor. Bu video, olayın aydınlatılmasında önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılacak

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mahalle muhtarı ise iddiaları reddederek, olayla bir ilgisi olmadığını savundu. Soruşturmanın neticesinde, olayın gerçek sorumlusu tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatılacak.