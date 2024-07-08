Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından 15. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu, 6-7 Temmuz tarihleri arasında Yılanlı yolu Düzeyn Yaylası’nda gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik dünyanın farklı şehirlerinden gelen Yörüklere ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - 15. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, eski Muğla Valisi Amir Çiçek ve 52 şehir, 4 ülkeden çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“400 MİLYONLUK TÜRK SOYUNDAN SORUMLUYUZ.”

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan açılış konuşmasında şunları söyledi; “Dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden geldiniz. Bugün çok mutluyuz. 28 saatte otobüs yolculuğu ile gelen Gagauz Türkleri aramızda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir” sözü bu milletin mayasıdır. 400 milyonluk Türk soyundan sorumluyuz. Yörükler doğayı sevendir, koruyandır. Toyumuzun Muğlamıza Türk dünyasına hayırlı olsun.” dedi.

“YÖRÜKLERİN BACASININ MENTEŞE’DE TÜTMESİNDEN GURURLUYUZ”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’da 15. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu’nda; “Ne mutlu hep birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk; “Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” demiştir ve o baca bugün Menteşe’den tütüyor gururluyuz. Yörüklerimize ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“ÜLKEMİZ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT KONTROLSÜZ SIĞINMACILARIN KAMPI HALE GETİRİLMEMİZDİR.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türk tarihinin dönüm noktaları 1071 Malazgirt, İstiklal Savaşlarının yörük Türkmenlerle kazanıldığını söyledi ve dünyanın farklı noktalarından soydaşlarla Yörük Türkmen şenliğinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ahmet Aras; “Bugün büyük emeklerle meydana getirilen 15. Yörük Türkmen toyundayız. Yörük Türkmen kültürü tarihi geçmişe dayanan kadim, göçebe bir kültürdür ve bizim özümüzdür. Anadolu’nun kılcal damarlarında Yörük Türkmenlerin mücadeleleri yatar. 1071 Malazgirt Zaferi’nden İstiklal savaşına büyük Türk Atatürk’ün yanında Yörük Türkmenler çok büyük katkı sağladı ve Anadolu Türk yurdu haline geldi. Cephede kanını döken, canını veren Yörük Türkmenler kadın, çoluk, çocuk demeden bu toprakların savunulmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok büyük katkılar sağladılar. Bugün önümüzdeki en büyük tehdit Türkiye’nin kontrolsüz sığınmacıların maalesef kampı hale getirilmesidir. Buna itiraz ediyoruz. Bu bizim demografik, kültürel ve ekonomik yapımızı hatta her şeyimizi bekamızı tehdit eder hale gelmiştir. Bu konuda hükümetimizin bir an önce önlem almasını ve ortaya ciddi bir irade koymasını bekliyoruz. Yoksa binlerce yıldır canla, kanla kazanılan bu topraklar farklı bir tehditle karşı karşıya gelecektir.” dedi.

“SOYDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

15.si düzenlenen Yörük Türkmen toyunu geniş kitlelere yaymak için yörüklere desteklerinin devam edeceğini söyleyen Ahmet Aras sözlerini şöyle tamamladı; “Yalnız değilsiniz. Soydaşlarımız bugün aramızda. Gagauz Türkleri, Muğla’dan güçlü bir temsille oraya gideceğiz. Toyumuz hayırlı uğurlu olsun.”

“BUNDAN SONRA HİÇBİR TOYUNUZ BİZSİZ OLMAYACAK, BERABER OLURSAK GÜÇLÜYÜZ”

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’da Yörük Türkmen Toyu’nda şunları söyledi; “Moldova’dan hepinize selam getirdim. 1994 yılında sevgili Süleyman Demirel Gagauzlara destek oldu. 30 yıldır bizim yanımızdasınız. 15. Toyunuza biz bugün Gagauzya’dan katıldık. Bundan sonra hiçbir toyunuz bizsiz olmayacak. Halklarımızın arasında bağ kurmak benim görevim. 1200 Türk şirketi var Moldova’da. Biz sizi çok severiz, sayarız siz bize dünyayı açıyorsunuz. Biz beraberiz. Beraber olursak güçlüyüz.” dedi.