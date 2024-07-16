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Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.

Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

"Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi

"Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi

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