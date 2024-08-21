UEFA Şampiyonlar Ligi için Play Off turunda Galatasaray, bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakibi Young Boys lige çok iyi başlayamadı. Oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet son iki maçında da iki beraberlik alan İsviçre ekibi ligde 11. sırada bulunuyor. Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk sahada görev alamayacak. Sahaya Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu çıkacak ve takımı yönetecek. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan cezası sebebiyle Davinson Sanchez ise sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

Young Boys- Galatasaray maçı kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off heyecanı başlıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için sahaya çıkıyor. Young Boys ve Galatasaray arasındaki mücadeleye Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Alman Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek.

Young Boys- Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Çarşamba günü oynanacak kritik mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Galatasaray, tur için İsviçre’den avantajlı skorla dönmeyi hedeflerken Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera-Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Dubois-Torreira-Sara-Ziyech-Mertens-Kerem Aktürkoğlu-Icardi.

Young Boys: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Meschack, Ugrinic, Virginius, Ganvoula.