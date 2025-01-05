Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise son haftalarda formunun zirvesine çıkan Youssef En-Nesyri oldu. Faslı forvet, 17. dakikada ve 45+5. dakikada attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı.

En-Nesyri'den üst üste goller

Son haftalarda etkili performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftalarda Başakşehir ve Eyüpspor maçlarında da fileleri havalandırmıştı. En-Nesyri, bu müsabakalarda toplam 5 gol atarak gol yollarında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Süper Lig'de 8. golünü attı

Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkaran Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydederek takımının Avrupa’daki başarısına katkı sağlamış durumda. Sahada 90 dakika kalan Faslı golcü, taraftarlarının da büyük beğenisini topladı.