YouTube, yapay zeka teknolojileriyle üretilen sahte içeriklerin artışı üzerine harekete geçti. Platform, deepfake videolar konusunda kullanıcı şikayetlerini dikkate alarak, bu tür içerikleri 48 saat içinde kaldıracağını duyurdu. Ayrıca, deepfake videoları yükleyen kanallar ceza alacak.

Ünlüler ve politikacılar hedefte

Deepfake teknolojisinin hızla ilerlemesi ve özellikle ünlülerin ve politikacıların sahte görüntülerinin üretilmesi, YouTube’un bu kararı almasına neden oldu. Kullanıcılar, deepfake içeriklerin yayılmasının önüne geçmek için bu tür videoları şikayet edebilecek. Yapay zeka üretimi olduğu tespit edilen videolar anında kaldırılacak.

Açıklama zorunluluğu getirildi

Deepfake içerikli video yükleyen kullanıcılar, videonun yapay zeka tarafından üretildiğini hem YouTube’a hem de açıklama kısmında takipçilerine belirtmek zorunda. Bu bilgi paylaşılmıyorsa, video en kısa sürede yayından kaldırılacak. Bu adım, platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılımını önlemeyi amaçlıyor.

Dijital dezenformasyona karşı önemli adım

YouTube’un bu kararı, dijital platformlarda giderek artan dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılımına karşı atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi karşısında bu tür önlemlerin ne kadar etkili olacağı tartışma konusu.

Güvenilir içeriğe erişim için adımlar

YouTube’un yeni politikası, kullanıcıların güvenilir içeriğe erişimini sağlamayı ve platform üzerindeki sahte içeriklerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu gelişme, diğer sosyal medya platformlarının da benzer önlemler alması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.