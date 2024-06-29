Pandemi döneminde kullanıcı sayısını artırmak için rekabet eden yayın platformları, şimdi mevcut kullanıcılarından daha fazla gelir elde etme stratejileri geliştiriyor. YouTube da bu trendi takip ederek, farklı kitlelere hitap edecek yeni abonelik paketleri üzerinde çalışıyor.

Mevcut abonelik paketleri

YouTube Premium, şu anda bireysel kullanıcılar için aylık 57,99 TL, aile paketleri için 115,99 TL ve öğrenci paketleri için 37,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu paketler, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music gibi avantajlar sunuyor.

Yeni abonelik paketleri

Google, YouTube Premium'da VPN ile başka bölgelerden daha uygun fiyata açılan abonelikleri iptal etmişti. Şimdi, YouTube'da farklı ücretli abonelik paketleri sunmak için çalışıyor. Henüz yeni paketlerin hangi özelliklere sahip olacağı ve fiyatlandırma açısından nasıl konumlandırılacağı bilinmiyor. Ancak, Google'dan yapılan açıklamada, "Üyelerimize daha fazla plan seçeneği sunmak için mevcut teklifleri daha fazla bölgeye genişletmek, yeni planlar tanıtmak ve gelecekte arkadaşlarınızla faydalarınızı paylaşmanın yollarını keşfetmek için kararlıyız!" ifadesi kullanıldı.

Hesap paylaşımı özelliği

Google, YouTube hesaplarının arkadaşlar ve aile ile paylaşılabilmesini mümkün kılabilecek bir özellik üzerinde de çalışıyor. Şirket, bu planına dair ayrıntıları henüz paylaşmamış olsa da, muhtemelen tek kişi için daha pahalı ancak birden fazla kişi için kişi başı ödemesi daha düşük bir abonelik modeli sunmayı hedefliyor.