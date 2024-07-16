YouTube Music, kullanıcıların şarkıları mırıldanarak veya şarkı söyleyerek arayabilecekleri yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, YouTube Music uygulamasının arama çubuğundaki bir dalga formu simgesi ile erişilebilir durumda. Kullanıcılar, 100 milyondan fazla resmi şarkıdan oluşan geniş bir katalogdan eşleşmeler bulmak için bu özelliği kullanabilecekler.

YouTube Music sözcüsü, özelliğin kullanıma sunulduğunu doğrulayarak, gelecekte daha fazla kullanıcıya sunmayı umduklarını belirtti. Bu yeni arama özelliğinin yanı sıra, YouTube Music ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan konuşma radyosunu denemekte. Bu özellik, kullanıcıların müzik tercihlerini sözlü olarak belirterek özel radyo istasyonları oluşturmalarına olanak tanıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında başlatılan bir diğer yeni özellik ise kısa şarkı parçacıklarından oluşan kişiselleştirilmiş bir akış sunan "Örnekler" sekmesi. Bu özellik, kullanıcıların önerilen müzikleri keşfetmelerini ve kitaplıklarına kaydetmelerini sağlıyor.

YouTube Music, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve müzik keşfini daha etkili hale getirmek için sürekli olarak yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.