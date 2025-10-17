Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast (Jimmy Donaldson), finans sektörüne adım atıyor. Ünlü içerik üretici, “MrBeast Financial” adıyla bir mobil bankacılık uygulaması için ABD Patent ve Ticaret Ofisi’ne (USPTO) marka tescil başvurusunda bulundu.

MrBeast Financial başvurusu

News Week’in aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki YouTuber, 13 Ekim 2025’te başvuru yaptı. Başvuru, uygulamanın bankacılık, kısa vadeli nakit avans, yatırım ve kripto para değişim hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstereceğini ortaya koyuyor.

Hangi hizmetleri sunacak?

Başvuru verilerine göre “MrBeast Financial” şu hizmetleri kapsayacak:

Mobil bankacılık yazılımı

Kısa vadeli nakit avans sağlama

Kripto para değişim hizmetleri

Yatırım bankacılığı ve yatırım yönetimi

Tüketici kredisi ve sigorta hizmetleri

Finansal danışmanlık ve planlama

MrBeast’in dijital etkisi

YouTube’da 446 milyon abonesi bulunan MrBeast, video içeriklerinde iddialı gösterilerden hayırsever projelere kadar geniş bir yelpazede içerik üretiyor. Sosyal medyadaki etkisi, yeni bankacılık uygulamasının özellikle genç kitle tarafından hızla benimsenmesini sağlayabilir.

Başvurunun durumu

Şu an için marka tescil başvurusu onaylanmadı ve girişimin detayları sınırlı. Ancak başvuru, MrBeast’in kapsamlı bir finansal ekosistem kurmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.