YouTube'un müzik uygulaması, Spotify'dan sonra Shazam'a da rakip olmaya hazırlanıyor. The Verge'de yer alan habere göre, YouTube Müzik uygulaması, "ıslık çalarak ya da mırıldanarak" aratılan şarkıları tanımlayabilme yeteneğine sahip.

Yeni arama özelliğiyle şarkı bulmak artık daha kolay

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabilen bu yeni özellik, kullanıcıların arama sekmesindeki mikrofonu kullanarak ıslık çalmaları veya mırıldanmaları ile şarkıları bulmalarına olanak tanıyor. Bu yenilik, müzikseverlerin dillerine dolanan şarkıları bulmalarını daha da kolaylaştıracak.

iOS'ta sessizce gelmişti

Haberde ayrıca, bu yeni özelliğin iOS işletim sistemine daha önce geldiği, ancak yaygın olarak kullanılmadığı için fazla dikkat çekmediği belirtildi. Android kullanıcıları arasında ise büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.

Shazam'a güçlü bir rakip

Bu yenilik, YouTube Müzik'i, şarkı tanımlama konusunda uzun süredir lider olan Shazam'a doğrudan rakip yapıyor. Özellikle kullanıcıların ıslık çalma veya mırıldanma gibi basit yöntemlerle şarkıları bulabilmesi, YouTube Müzik'in tercih edilme oranını artırabilir.