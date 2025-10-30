YouTube, 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni politikalarıyla oyun içeriklerine ciddi kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Platform, özellikle şiddet ve kumar unsurları içeren videoları hedef alan bu düzenlemelerle birlikte içerik üreticilerinin sınırlarını yeniden çizecek.

Yeni yönergeler kapsamında “gerçekçi şiddet” ve “parasal değeri olan oyun içi kumar öğeleri” özel denetime tabi tutulacak. Bu durum, hem yayıncılar hem de oyun geliştiricileri açısından önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

Yeni kumar tanımı: Skin ticareti ve kozmetikler riskte

YouTube’un en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, “online kumar içeriği” tanımının genişletilmesi oldu.

Artık yalnızca doğrudan kumar sitelerine bağlantı vermek değil, aynı zamanda parasal değeri bulunan oyun içi öğeler üzerinden yapılan işlemler de bu kapsama girecek.

Bu tanıma göre;

Oyun kaplamaları (skin),

Kozmetik eşyalar

Nadir oyun içi öğeler

gerçek para ile alınıp satılıyorsa, bu içerikler “kumar kategorisi” altında değerlendirilebilecek.

Bu durumun özellikle Counter-Strike 2 gibi devasa bir skin pazarına sahip oyunlar üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. YouTube’un yasağın kapsamını ne kadar genişleteceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Gerçekçi şiddet sahnelerine yaş kısıtlaması

YouTube’un yeni kurallarında dikkat çeken bir diğer başlık ise “gerçekçi şiddet” içerikleriyle ilgili.

Yeni yönergelere göre;

İşkence, infaz veya toplu şiddet içeren sahneler,

Gerçekçi insan karakterleriyle uzun süreli şiddet sekansları,

Aşırı kan veya vahşet öğeleri

yaş kısıtlamasına tabi tutulacak.

Kısıtlama kararı alınırken, sahnelerin süresi, şiddetin ekrandaki yoğunluğu ve gerçekçilik düzeyi gibi faktörler dikkate alınacak.

Bu düzenleme, özellikle Grand Theft Auto 6 (GTA 6) gibi şiddet temalı açık dünya oyunlarının içerik üreticilerini doğrudan etkileyecek.

GTA 6 videoları nasıl etkilenecek?

Rockstar Games’in 2026 Mayıs’ında piyasaya sürmesi beklenen GTA 6, gerçekçi grafik motoru ve detaylı karakter animasyonları ile dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu tarz oyunlarda yer alan silahlı çatışmalar, polis kovalamacaları ve suç temalı sahneler, YouTube’un yeni yönergeleri nedeniyle “18 yaş üstü” kategorisine taşınabilir.

Bu da içerik üreticilerinin gelir kaybı yaşamasına ve videolarının daha az görünür olmasına yol açabilir.

YouTube’un hedefi: Reklam güvenliği ve topluluk standartları

Platform yetkilileri, bu politikaların temel amacının “reklam güvenliği ve kullanıcı deneyimini korumak” olduğunu belirtiyor.

Şirketin 2025’in ikinci çeyreğinde 9,79 milyar dolar gelir elde ettiği düşünülürse, bu hamlenin markaların güvenini artırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Ancak oyun topluluğunda bu kararlar, “yaratıcı özgürlüğe müdahale” olarak da tartışılıyor. Özellikle içerik üreticileri, şiddet ve kumar temalarının oyunların doğasında bulunduğunu savunarak YouTube’un kararını fazla katı buluyor.

Yeni kurallar kimleri kapsayacak?

Oyun videoları ve canlı yayın içerikleri

Kumar ya da oyun içi eşya alım-satımı yapılan kanallar

Gerçekçi şiddet sahneleri içeren film ve oyun klipleri

YouTube, 17 Kasım itibarıyla bu tür içeriklerin yaş sınırlaması, reklam kısıtlaması ya da tamamen kaldırılması gibi önlemlerle denetleneceğini açıkladı.

Oyun dünyasında yeni dönem

YouTube’un aldığı bu karar, hem yayıncılar hem de izleyiciler için oyun içeriklerinin geleceğini yeniden şekillendirecek.

Platformun hedefi topluluk standartlarını korumak olsa da, özellikle GTA 6, Counter-Strike 2, Call of Duty gibi popüler yapımların içeriklerinde daha fazla sansür ve yaş sınırı uygulanması bekleniyor.