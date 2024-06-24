İlk romanı "Otuz Yedi" ile büyük ilgi toplayan Karameşe, yeni kitabında da okuyucularını etkileyici bir kurgu ile karşılıyor. Romanın ana karakteri Leyla'nın geçmiş ve gelecek arasında yaptığı yolculuklar ve yaşadığı karmaşık olaylar kitabın temelini oluşturuyor.

Geniş okuyucu kitlesi

Sezin Karameşe, özellikle parapsikoloji ve gizemli olaylarla ilgilenen takipçileri için bu alandaki bilgisini ve hayal gücünü kullanarak başarılı bir hikaye ortaya koymuş. Kitap, kısa sürede geniş bir okuyucu kitlesine ulaşarak beğeni toplamıştır.

Edebiyat alanında önemli adımlar

Fenomenlik hayatına Youtube ile başlayan Karameşe yıllardır Youtube'a içerik üretmeye devam ediyor. Bununla birlikte Instagramda da aktif olan Sezin Karameşe edebiyat alanında da önemli adımlarla ilerliyor.

Sezin Karameşe'nin bir sonraki kitabı ve konusu takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Karameşe ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.