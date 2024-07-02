YouTube, yapay zeka ile oluşturulan deepfake videolara karşı yeni bir politika ve önlem seti duyurdu. Artık platformda kullanıcılar, kendi seslerini, mimiklerini veya vücut hareketlerini taklit eden deepfake içeriklerin kaldırılmasını talep edebilecekler.

Bu yeni adım, YouTube'un deepfake videoların olası zararlarını en aza indirmek ve platformda güvenliği artırmak amacıyla attığı bir adım olarak görülüyor. Kullanıcılar, deepfake içeriklerini platformdan kaldırmak için YouTube'un gizlilik şikayeti formunu kullanabilecekler. Bu form üzerinde artık deepfake içerikler için özel bir bölüm bulunacak.

Öncesinde, YouTube'da yalnızca kullanıcıların hassas bilgileri veya tam adlarının izinsiz kullanımı gibi belirli durumlar için şikayet yapılabiliyordu. Yeni politika ise tamamen veya kısmen yapay zeka ile oluşturulmuş içerikleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

YouTube'un açıklamalarına göre, her deepfake içerik kaldırma talebi öncelikle detaylı bir şekilde incelenecek. Bu inceleme sürecinde, içeriğin gerçekten bir deepfake olup olmadığı ve kullanıcının talebinin geçerliliği değerlendirilecek.