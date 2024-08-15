Hindistan’ın Kodam Pranay Kumar isimli YouTube fenomeni, daha fazla izlenme elde etmek için tavus kuşunu pişirdiği bir video paylaşınca büyük bir skandala imza attı. Kumar’ın bu hareketi, hem sosyal medyada hem de hukuk dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Yaban Hayatı Koruma Yasası aykırı hareket

Kodam Pranay Kumar, "Geleneksel Tavus Kuşu Köri Tarifi" başlıklı videosunda tavus kuşunu köri sosuyla pişirdiğini iddia etti. Ancak yapılan adli tıp incelemeleri, yemeğin gerçekten tavus kuşundan yapılıp yapılmadığını belirlemek için laboratuvara gönderildi. Kumar, yemeğin aslında tavuk olduğunu öne sürse de, polis şüphelerini sürdürüyor ve bu durum Kumar’ın tutuklanmasına neden oldu.

Eyalet polisi şefi Akhil Mahajan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kumar’ın Yaban Hayatı Koruma Yasası çerçevesinde 14 günlük tutukluluk süresine tabi olduğunu belirtti. Mahajan, “Mahkeme, Kumar’ın hapiste kalıp kalmayacağına veya kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verecek” dedi. Polis ayrıca Kumar’ın köri sosu için kullanılan tavus kuşunu nasıl elde ettiğini araştırıyor.

Tavus kuşları Hindistan için özel

Tavus kuşları, Hindistan'da hem kültürel hem de yasal olarak özel bir öneme sahiptir. Ulusal sembol olarak kabul edilen bu kuşlar, sıkı yaban hayatı yasalarıyla korunmaktadır. Kumar’ın bu yasa ihlali, ülkede benzer olaylara karşı farkındalığı artıran bir durum olarak dikkat çekiyor.