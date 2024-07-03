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Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

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