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Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.

Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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