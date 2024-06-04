20'den fazla sokak köpeği, iğne ile zehirlenerek öldürüldü ve canlı haldeki 30 yavruyla birlikte Azizli Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Tesisleri yolu üzerine atıldı. Olay, üniversitede görevli bir öğretim görevlisinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve barınağa getirilen yavru köpeklerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Arslan, yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün gerçekten insanlık dışı bir vahşete tanık olduk. 20'nin üzerinde yetişkin köpek, iğneyle zehirlenerek oraya atılmış. Daha da vahimi, bu köpeklerin yavruları da perişan bir halde oradaydı. Hemen yavruları ve hayatta kalan yetişkin köpekleri alarak barınağımıza getirdik. Ölmüş köpekler ise gömüldü."

Arslan, bu vahşeti yapanları kınayarak, "Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir tarafı olamaz. Hayvanları zehirleyip öldürenleri Allah'a havale ediyorum. Yozgat'ta böyle bir olay bir daha asla yaşanmayacak" dedi.

Yozgat Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sokak hayvanları için "Evcil köy" projesi

Başkan Arslan, sokak hayvanlarının doğal ortamda ve sağlıklı bir şekilde barınmaları için "Evcil Köy" projesi hazırladıklarını da açıkladı. Bu proje kapsamında, geçici hayvan barınağının bulunduğu bölgeye veteriner kliniği ve mama üretim tesisi kurulacak. Hayvanlar da türlerine göre ayrılarak doğal ortamda yaşamaları sağlanacak.