Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir de burada tabii, bir önceki seçimde biz biliyorsunuz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İmzaların toplanma sürecinde adaylığımızdan çekildiğimizi ifade ettik. Tabii, bir defa daha, bir başka cumhurbaşkanı adayı lehine bizim seçime girmememiz siyaseten de mantıken de uygun olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal” ifadelerini kullandı.

Bu akşam, Yeniden Refah Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır” denildi. Erbakan da X hesabından paylaşımı “Buyurun başlıyoruz!” diye ifadeleriyle yeniden paylaştı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde adaylığını ilan eden Erbakan, 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini açıklamış ve partisi Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.

Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan’dır! 👍🏻 pic.twitter.com/4CgnP13cUF — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 1, 2025