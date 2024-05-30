Yeniden Refah Partisi Keşan ilçe Başkanı Selim Uyar, iktidar olduklarında Amerikan dolarını kaldıracaklarını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Keşan ilçe Başkanı Selim Uyar, ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini belirterek, “Amerikan dolarını ortadan kaldırılacağız, iktidar olduğumuz zaman, İslam dinarına geçeceğiz” dedi.

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi. "Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak.

Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşaallah paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek.

Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah"