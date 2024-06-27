Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2 Haziran Pazar günü 7 bölgede yapılan yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre, AK Parti 3, CHP 2, DEM Parti 1 ve MHP 1 belediye başkanlığı kazandı.

Seçim İptalleri ve Katılım Oranı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iptal edilen seçimler nedeniyle Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazar ve Aksaray merkez Sağlık beldelerinde 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidildiğini hatırlattı. Yenileme seçimlerinde kayıtlı 58 bin 259 seçmenden 44 bin 789'u oy kullandı, bu oyların 43 bin 271'i geçerli sayıldı. Katılım oranı ise %76,88 olarak kaydedildi.

Belediye Başkanlıklarını Kazanan Adaylar

Yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarına göre belediye başkanlıklarını kazanan adaylar şu şekilde:

Kayseri Pınarbaşı: CHP adayı Deniz Yağan

CHP adayı Deniz Yağan Aksaray Güzelyurt: AK Parti adayı Ünal Demircioğlu

AK Parti adayı Ünal Demircioğlu Şanlıurfa Hilvan: DEM Parti adayı Serhan Paydaş

DEM Parti adayı Serhan Paydaş Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran: CHP adayı Ertuğrul Çamlıca

CHP adayı Ertuğrul Çamlıca Sivas Yıldızeli Güneykaya: AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu

AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu Tunceli Mazgirt Akpazar: AK Parti adayı Ali Aydın

AK Parti adayı Ali Aydın Aksaray merkez Sağlık: MHP adayı Abdullah Tosun