Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebini reddetti. Kongre, planlandığı şekilde yarın yapılacak ve süreç usulüne uygun olarak devam edecek.

YSK kararını açıkladı

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kongrenin durdurulması yönündeki talebin reddedildiğini duyurdu. Özübek, “Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme süreci

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için dava açan Özlem Erkan, 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin başlatılmadan durdurulmasını istemişti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, 2 Eylül 2025 tarihli tedbir kararının uygulanması talep edilmişti.

Müzekkere ve ara karar

Mahkeme, 17 Ekim’de ara kararını açıklayarak İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Yönetimi ve üst kurul delegeleri hakkında tedbir kararının hatırlatıldığı belirtildi. Mahkeme, kongrenin durdurulması ve tedbirlerin alınmasını istemişti.

Kongre planlandığı gibi yapılacak

YSK, mahkeme kararına rağmen kongrenin devamına karar verdi. Özübek, “Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Karar taraflara ve ilgili birimlere gönderilecektir” dedi.