YSP'li Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatarak, depremzedelerin hala zor şartlarda yaşadığını, konteynerlerde kaldığını ve birçok temel ihtiyaçlarının giderilmediğini söyledi. Deprem gerçeğinin siyasete malzeme edilemeyeceğini, herkesin hayatını birebir ilgilendirdiğini vurgulayan Beştaş, "Meclis tatilde ama deprem tatile bakmıyor. Deprem gerçeğini hatırlama ve olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin sorunlarını görüşmek üzere Meclisin acil toplanması gerekiyor. Bu çağrımız sadece muhalefet partilerine değil, iktidar partisi milletvekillerinedir. Başvuru dilekçemiz hazır; maalesef sayımız yetmiyor. Mecliste bulunan tüm partilerin milletvekillerine deprem gündemiyle toplanma, olağanüstü çağrıya imza vermeleri için açık davette bulunuyoruz. Çağrımız bütün partilere" ifadelerini kullandı.