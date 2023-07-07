Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da öğrenciler için tercih dönemi başladı. 19 Temmuz’a kadar sürecek olan tercih döneminde ise öğrenciler ve velilerin lise ziyaretleri devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aday öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da mesleki ve teknik Anadolu liseleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“EN GÜÇLÜ HALKA LİSE EĞİTİMİDİR”

Lise eğitiminin önemini vurgulayan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Bugün Maçka Teknik Lisesi’nde beraberiz. Okulun yabancı dil hazırlığı var. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışıyor ve müfredatını oluşturuyoruz. Biz şuna inanıyoruz; eğitim bir bütündür. Anaokulundan başlayan üniversite ve sonrasına devam eden bir zincirdir. Bu zincir de ancak halkalar kadar güçlüdür. Bunun içerisindeki en güçlü halka da lise eğitimidir. O nedenle lise tercihi yapacak tüm velilerimize, genç arkadaşlarıma, geleceğin mühendislerine, doktorlarına, öğretmenlerine buradan seslenmek istiyorum; tercih edecekleri liseyi görsünler ve onların vereceği vizyona, ulaştıracağı hedefe dikkat etsinler. Bu çok önemli, bunu görmeden ve düşünmeden tercih yapmasınlar” dedi.

“80 YILDIR EĞİTİM YAPILIYOR VE 20 BİN MEZUNU VAR”

Öğrencilerin tercih yaparken hayallerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Öğrenciler hayallerini destekleyen liselere, eğitim kadrosuna ve iş birliklerine baksınlar. Burada 80 yıldır eğitim yapılıyor, 20 bin mezunu var. Ben de meslek lisesi mezunuyum ve bugün Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin rektörüyüm. Binlerce, on binlerce başarılı insan bu kültürün içerisinde yetişti. Bunun yanı sıra, YTÜ gibi 112 yıllık köklü bir üniversite ile iş birliği yaptığını düşünürseniz ortaya muhteşem birliktelik çıkıyor. Maçka Teknik Lisesi’nin başarısı da buradan kaynaklanıyor. O nedenle şimdiden Maçka’lı ve Yıldız’lı olacak arkadaşlarla gurur duyuyoruz. Onları sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

“KENDİMİ MESLEK LİSESİ MEZUNU VE İYİ BİR MÜHENDİS OLARAK TARİF EDİYORUM”

Meslek lisesinin öneminden bahseden Prof. Dr. Yılmaz, kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu ifade ederek, “Kendimi meslek lisesi mezunu ve iyi bir mühendis olarak tarif ediyorum. Meslek liseleri bize önemli yetenekler kazandırarak çözüm odaklı olmamızı ve hayata çok yönlü bakmamızı sağlıyor. Teori çok güzel, iyi bir teoriye sahip olmanız lazım ama bir şeye dokunamıyorsanız, gözünüzde üç boyutlu canlandıramıyorsanız o zaman bir şey eksik kalıyor. Meslek liseleri bunu vermeye başladı. Şimdi yeni modelde meslek liseleri ile üniversitelerin buluşması var. YTÜ yabancı dil hazırlık bölümü hocaları geliyor ve burada 1 sene İngilizce hazırlık programını yürütüyor. Buradan mezun olan öğrenci YTÜ’ye gittiği zaman hazırlıktan muaf olma şansı yakalıyor. İkinci temel şey ise müfredat ve içerik. Üniversite alt yapısıyla eğitim veren liselerde İçerik oluşturulurken eğitim ve mühendislik fakültelerinden, uzmanlardan destek alınıyor. Böylece daha güçlü bir içerik oluşmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

“MESLEK TEKNİK LİSELERİNDEN GELENLERİN FARKINI ANLAYABİLİYORSUNUZ”

Meslek lisesinden gelen öğrencilerin üniversiteye daha kolay adapte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Benim 42 bin mezunum var. Mesleki teknik liselerinden gelenlerin farkını anlayabiliyorsunuz. Teknik resim ve atölye dersi gibi birçok alanda hazır halde geliyorlar. O sırada hemen mühendislik formasyonu alıp veya işletmeyle devam edecekse oradan ilerleme şansı oluyor. Bu çok faydalı bir model, o nedenle üniversitelerle mesleki ve teknik Anadolu liselerini birleştirdiği için Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) buradan şükranlarımı sunuyorum. ‘Biz diyoruz ki eğitiminiz hayat boyu sizinle.’ Hayat boyu bizimleyse iyi liseden gelecek iyi öğrencilere ihtiyacımız var. Burası da bunu sağlıyor, onun için çok başarılı bir model” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZ FORMULA 1 ARACININ MOTORU DAHİL TASARLAYIP ÜRETEBİLİYOR”

Meslek liselerin düz liselerden farklı olmadığını ve üniversite yolunun çok açık olduğunu söyleyen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, şunları ekledi:

“Üniversiteye öğrenci kazandırma noktasında meslek liselerinin genel liselerden hiçbir farkı yok. Meslek liselerinden üniversiteye geçiş eskiden zordu. Artık böyle bir durum yok. Bu algıyı unutalım. Ben de meslek lisesi mezunuyum ve bugün Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin rektörüyüm. Meslek liselerinde büyük bir fırsat ve potansiyel var. Başka bir dünya ve bakış açısı var. Çözüm ve üretim sağlanıyor. Genel liselerin veremediği birtakım kazanımları var. Burada öğrencilerimiz tulumlarını giyip, atölyelerde üretim yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz Formula 1 aracının motoru da dahil tasarlayıp üretebiliyor. Okulun koridorlarında kendi ürettikleri robotları yürütüyorlar. Projeleriyle dünya ile yarışıyorlar. Dünyayı takip ediyorlar. Tüm bunlar eğitimde müthiş bir haz veriyor. Evet öğrenciler matematik, fizik, kimya, biyoloji öğreniyor. Ancak önemli olan tüm bu bilgilerin nerede işlerine yarayabileceklerini öğrenmeleridir. ‘Bilgilerimi nerede kullanacağım’ sorusunu bir lisede sormak var bir de üniversite sormak. İşte bu sorunu öğrenci meslek liselerinde çözüyor. Bilgisini nerede kullanacağını öğreniyor. Öğrenci, ‘Ben bunu yapacağım bunun teorisi nedir?’ diye sormaya başlıyor. Doğru olan da budur. Hayatta böyledir. Bir sorunu çözmek istersin ve onu nasıl çözeceğinle ilgili öğrenme sürecin devam eder. Bu doğal ve güçlü öğrenmedir.”